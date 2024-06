Bagnaia svela il retroscena sull'arrivo di Marquez in Ducati: "Non avevo voce in capitolo sul passaggio"

MOTOGP

Il campione del mondo uscente ha parlato della decisione della casa di Borgo Panigale di puntare sullo spagnolo per il 2025

Bagnaia li suona tutti, Mugello in delirio

























































1 di 30 © instagram SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © instagram

© instagram

© Getty Images

© ansa

© Getty Images

© Getty Images

© ansa

© ansa

© ansa

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© italyphotopress

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA 1 di 30 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La MotoGp torna in pista dopo il Gran Premio d'Italia e lo fa con una serie di novità nei box in vista del 2025. Dopo il Mugello è stato infatti ufficializzato il passaggio di Marc Marquez nel team ufficiale di Ducati spingendo Jorge Martin in Aprilia ed Enea Bastianini in KTM Tech3. Un rebus che non ha toccato Francesco Bagnaia, pronto a far i conti con un radicale cambio nel box deciso direttamente dalla direzione del team di Borgo Panigale.

“Non sono stato incluso nella decisione, non volevo esserlo perché volevo semplicemente concentrarmi sulle gare. Sono entrambi molto veloci, hanno un gran feeling sulla moto. Sarà una sfida nuova, ogni compagno di squadra è da battere. Marc è molto furbo e intelligente, capirà alla perfezione come adattarsi al team - ha spiegato Pecco alla vigilia del Gran Premio dell'Olanda -. Con Jorge abbiamo un rapporto che è iniziato tanti anni fa, sicuramente in termini di rapporti all’interno del box non sarebbe stata una novità. Lo considero un amico e quando lotti per lo stesso obiettivo le cose possono mettersi diversamente. Con Marc non ci conosciamo, lo scopriremo l’anno prossimo. Quindi è difficile fare un paragone".

Vedi anche Motogp Bagnaia, riparte la caccia a Martin: "Ad Assen si torna a fare sul serio" Il pilota piemontese ha fatto anche il punto in merito a quanto potrebbe accadere sulla pista di Assen dove lo scorso anno arrivò il successo nella gara lunga: "L’obiettivo è vincere ma come sempre è difficile. L’anno scorso ho avuto problemi, poi siamo riusciti a portare a casa un doppio podio e una vittoria. Jorge è stato velocissimo nelle ultime gare e vedremo, ma sono fiducioso che la moto se la caverà bene e potremo fare un passo avanti. L’anno scorso il passo c’era, vedremo cosa accadrà quest’anno".

Di parere simile è anche Enea Bastianini che sta prendendo confidenza con la prospettiva di un cambio di team a partire dalla prossima stagione: "Vengo da gare positive ma arrivo su un tracciato che a volte mi ha dato del filo da torcere in passato. A ogni modo sono fiducioso. Il set-up è buono in ogni pista e penso che anche qui potrò lottare per il podio - ha sottolineato il centauro riminese -. Senza dubbio una scelta difficile. Tutto si è mosso dopo la gara del Mugello. Si era capito che la Ducati avesse preso la sua decisione. Il mercato, come sappiamo, si muove veloce come noi in pista. Avevo proposte solide e importanti ma quando ho visto il progetto KTM ho capito che c’era la motivazione giusta per provare a vincere. Il mio compagno di team sarà Maverick Vinales e credo che saremo forti. Ora però devo solo concentrarmi sul presente, ci sono ancora tante gare”.