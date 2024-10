Bagnaia, quinto posto nelle pre qualifiche a Philip Island: "Tutti vicini, nessuno mi sembra vada più forte"

"Con la prima moto non è andata bene e non ho avuto le sensazioni giuste, già quando ho cambiato e sono partito con la seconda mi sono sentito meglio - ha proseguito il pilota della Ducati -, la moto dell'anno scorso tende ad avere un po' più di trazione e meno peso davanti. Eravamo bilanciati in quella direzione lì ed ogni uscita che facevamo andava un po' meglio".