Bagnaia-Quartararo si decide a Valencia: a "Pecco" bastano 2 punti

LE COMBINAZIONI

Il titolo della MotoGP si assegnerà nell'ultimo round in Spagna, con il francese obbligato a vincere e il ducatista che potrà accontentarsi di un 14° posto

© Getty Images Sarò l'ultimo round di Valencia, in programma domenica 6 novembre, a decidere chi tra Francesco Bagania e Fabio Quartararo sarà il campione della MotoGP 2022. La gara di Sepang ha sorriso al ducatista, ma il francese è stato capace di rimandare la festa fino alla Spagna. Bagnaia, comunque, è riuscito ad aumentare il suo vantaggio di altro nove punti, portando a 23 lunghezza il divario con il rivale, quando in palio ci sono ancora solo 25.

Vedi anche Motogp MotoGP Malesia: Bagnaia vince su Bastianini, Quartararo terzo e Valencia decisiva per il Mondiale Adesso a "Pecco" basterà conquistare altri due punti per laurearsi campione anche in caso di successo del francese al "Ricardo Tormo".

Dal canto suo, invece, se Quartararo non dovesse vincere a Valencia, dovrebbe lasciare la corona conquistata dodici mesi fa. Solo con un successo e Bagnaia non meglio di 15°, resterebbe numero 1.

Tutti aritmeticamente fuori dai giochi gli altri pretendenti, con Enea Bastianini e Aleix Espargarò, che si giocheranno la terza piazza nella classifica finale.