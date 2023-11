Bagnaia: "Occasione persa, nel GP copieremo la scelta gomme di Martin"

GRAN PREMIO VALENCIA MOTOGP

Il campione in carica resta positivo nonostante la performace sottotono e ha le idee chiare in vista dell'atto finale della sfida per il titolo

© Getty Images "Abbiamo sbagliato la gomma dietro. Stamattina con la media mi ero trovato bene ma le condizioni oggi pomeriggio erano diverse e non sono più riuscito a ripetere lo stesso passo. Mi aspettavo di più, puntavo a vincere: è stata un'occasione persa. Ci riproviamo però nel Gran Premio: sulla lunga distanza siamo molto forti, conosciamo il nostro potenziale e sappiamo che verrà fuori tutto. Inizialmente puntavamo a correre la Sprint con la dura davanti e la soft dietro, poi abbiamo optato per media-media. È stata una scelta difficile, la temperatura è scesa anche nel corso della gara stessa. Era più giusto mettere la soft dietro ma con il senno di poi è sempre tutto più facile". Non cerca scusanti Francesco Bagnaia al termine della gara chiusa solo al quinto posto. Nonostante l'andamento fin qui altalenante del weekend valenciano, il campione in carica non perde il suo aplomb e mette nel mirino una domenica da pieno riscatto e quindi da riconferma sul trono della premier class.

"Per una ragione o per un'altra non abbiamo nella Sprint feeling e grip che abbiamo nelle gare lunghe, ma poi alla fine è importante non perdere troppi punti. Il nostro obiettivo, in caso di vittoria di Jorge, era arrivare nei primi cinque. Questo stesso risultato nel Gran Premio ci consegnerà il titolo. Domani le temperature saranno più basse: noi marcheremo il nostro avversario, quindi lasciamo a lui la scelta delle gomme".

Sul dilemma-gomme e sulla sfida finale di domenica 26 novembre dice la sua anche Gigi Dall'Igna, Direttore Generale Ducati Corse:

"Per quanto riguarda le gomme, bisogna guardare i dati e cercare di capire quale possa essere la scelta migliore per il Gran Premio. La gara sarà più lunga e finirà con temperature più basse: bisognerà comunque cambiare qualcosa sulla moto e sarà difficile anche scegliere la gomma davanti. Pecco e Jorge sono due ragazzi formidabili: è una battaglia anche di nervi, difficile per entrambi da gestire. Si giocano tutto in una gara secca: non vorrei essere al loro posto! I nostri piloti e le nostre squadre sono tutti sullo stesso piano. Poi, certo, tendiamo a festeggiare un po' di più le vittorie dei piloti del team interno perché rappresentano ancora di più la nostra azienda".