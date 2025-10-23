Pecco Bagnaia lancia l'allarme Ducati: "Se più piloti iniziano ad avere criticità con il posteriore, sarà un problema per tutti"

Con i verdetti ormai decisi, Bagnaia sta già pensando anche al 2026 e ai test che si svolgeranno al termine della stagione a Valencia. Un momento decisivo per trovare l'assetto giusto in vista della prossima stagione: "E’ fondamentale, importantissimo. Non è facile perché è stato un anno molto complicato dall’inizio alla fine. Purtroppo con questa moto ho sempre avuto delle difficoltà e stiamo cercando di capire come fare per tornare ad avere il feeling che ho sempre avuto. Quello è il lavoro principale e quando finalmente riusciremo a capire, spero entro Valencia, saremo più contenti tutti".