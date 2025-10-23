Logo SportMediaset

Tennis
TENNIS

Tennis, ATP Vienna: Berrettini batte Norrie in tre set e conquista i quarti, dove affronterà De Minaur

L'azzurro si è imposto con il punteggio di 7,6 6-7, 6-4: ora il confronto con l'australiano

di Redazione
23 Ott 2025 - 16:00
© Getty Images

© Getty Images

Matteo Berrettini è tornato. L'azzurro accede ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Vienna (veloce indoor, montepremi 2.736.875 euro) grazie al successo sul britannico Cameron Norrie, numero 35 del ranking, in tre set con il punteggio di 7-6, 6-7, 6-4 al termine di un match tirato e durato 3 ore e 18 minuti. Berrettini affronterà venerdì nei quarti l'australiano Alex De Minaur, che ha battuto l'austriaco Misolic con un doppio 6-4 Quello che andrà in scena venerdì sarà il quinto confronto tra i due giocatori: l’azzurro è in vantaggio per 3-1 nei precedenti e ha vinto gli ultimi due confronti diretti, l'ultimo dei quali quest'anno sul cemento di Miami. L’unico trionfo del rivale risale al 2022.

Nuovo amore per Matteo Berrettini: ufficiale la relazione con Vanessa Bellini

1 di 30
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

Sinner dice no alla Coppa Davis, putiferio sull'azzurro: "Se perdiamo, daranno la colpa a lui"

berrettini
tennis

