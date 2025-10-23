Violazioni amministrative, altri 3 punti di penalizzazione alla Triestina

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato l'U.S. Triestina Calcio 1918 (Girone A di Serie C) con 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per violazioni di natura amministrativa. La società era stata deferita lo scorso 8 settembre a seguito di segnalazione della Lega Pro. I 3 punti di penalizzazione si sommano ai 20 punti già inflitti alla società sempre per violazioni amministrative. Attualmente la Triestina è a -7 punti in classifica, in virtù della nuova penalizzazione scivola a -10.