MotoGP, le pagelle del GP d'Australia: Fernandez opportunista, Bezzecchi super. Disastro Bagnaia

Bezzecchi 10- - Simply The Bez… Impossibile is nothing… E via discorrendo, perché solo con frasi fatte è possibile descrivere il weekend di Marco. Difficile trovare il giusto aggettivo per riassumere al 100% la prestazione in toto del fine settimana, tra una Sprint vinta meritatamente e una domenica di rimonta. L’unica macchia? Aver chiesto troppo alle gomme a inizio GP per creare il gap in vista del doppio long lap penalty, perché poi il conto è stato presentato nel finale quando sarebbe servito quel qualcosa in più per chiudere la rimonta e superare anche Di Giannantonio.