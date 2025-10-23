Fiorentina, Richardson nel mirino del Siviglia

Questi potrebbero essere gli ultimi mesi di Amir Richardson alla Fiorentina. Il centrocampista è fuori dai piani di Stefano Pioli e in questo inizio di stagione non è mai stato utilizzato. Per questa ragione, una sua partenza durante la sessione invernale di mercato è molto probabile. Secondo quanto riportato da Estadio Deportivo, sulle tracce del classe 2002 ci sarebbe il Siviglia: durante l'estate c'erano già stati dei contatti ma le difficoltà economiche degli spagnoli hanno impedito che la trattativa si concretizzasse. Richardson vuole essere ceduto per ritrovare anche il giro della nazionale marocchina: i rojiblancos osservano con attenzione l'evolversi della situazione.