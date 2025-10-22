Valentino Rossi tra MotoGP e calcio: "Bagnaia tornerà a vincere. L'addio di Inzaghi? Ero preoccupato, ma Chivu..."

A farlo sorridere ci pensano i nerazzurri: "L'anno scorso è stato molto positivo, ma con un finale drammatico. Abbiamo perso tutto quello per cui eravamo in corsa, a partire dalla finale di Champions League, poi è anche andato via Inzaghi. Eravamo tutti un po' preoccupati, perché Inzaghi è un grande allenatore. È arrivato Chivu, che è stato un giocatore fantastico all'Inter prima di allenarla: dopo qualche partita di rodaggio, la squadra ha iniziato a girare. Chivu sta facendo un lavoro egregio, ha fatto un sacco di vittorie, ieri li ho visti e siamo lì davanti in Champions: possiamo fare benissimo anche quest'anno".