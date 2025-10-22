Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Motogp
VERSO SEPANG

Provaci ancora Marco: Bezzecchi a Sepang per stupire

Il pilota romagnolo punta a consolidare in Malesia il terzo posto strappato a Bagnaia pochi giorni fa in Australia 

di Stefano Gatti
22 Ott 2025 - 10:54
© Aprilia Racing Press Office

© Aprilia Racing Press Office

Il Gran Premio della Malesia chiude il lungo tour overseas del Motomondiale, iniziata ormai un mese fa in Giappone e proseguito in Indonesia e Australia. Quello in programma nel fine settimana in arrivo al Sepang Internatonal Circuit è il ventesimo appuntamento di una stagione che culminerà a novembre con le due tappe finali in Portogallo e a Valencia. Aprilia lo affronta con aspettative molto elevate e una formazione composta da Marco Bezzecchi e dal collaudatore Lorenzo Savadori, come accaduto in diverse occasioni quest'anno al posto di Jorge Martin, impegnato nel recupero dal suo più recente contrattempo di questa travagliatissima stagione, l’infortunio alla clavicola destra riportato poco meno di un mese fa a Motegi. Proprio a Sepang (dove un anno fa aveva vinto la Sprint Race), il campione 2024 della premier class era stato vittima di una rovinosa caduta nel primo giorno dei test precampionato, riportando fratture multiple alla mano destra e al piede sinistro che lo avevano tenuto lontano dai Gran Premi per tutta la prima metà della stagione.

© Aprilia Racing Press Office

© Aprilia Racing Press Office

Marco non ha mai vinto a Sepang e vi arriva con motivazioni altissime e l’obiettivo di chiudere il tour extraeuropeo con un altro risultato di rilievo. Il pilota italiano è reduce da un fine settimana straordinario a Phillip Island, con due passaggi sul podio: per lui vittoria nella Sprint, terzo posto nel Gran Premio d'Australia, risultati che gli hanno permesso di scavalcare Francesco Bagnaia (due volte primo in MotoGP a Sepang nel 2022 e l'anno scorso) sulla terza casella della classifica piloti con 282 punti, otto in più del ducatista. A completare la line-up Aprilia è ancora una volta Lorenzo Savadori. Il pilota italiano sfrutterà il fine settimana malese per proseguire il lavoro di sviluppo della RS-GP25 in un contesto di gara.

Situato ad una cinquantina di chilometri dalla capitale Kuala Lumpur, il circuito di Sepang misura 5540 metri, è la seconda pista più lunga del campionato e presenta quindici curve: dieci a destra e cinque a sinistra. Quella della Malesia è ormai una delle tappe storiche del Motomondiale. Le prime sette edizioni(1991-1997) sono andate in scena a Shah Alam, quella del 1998 a Johor. Il Sepang International Circut lo ospita dal 1999, con le due sole cancellazioni Covid del 2020 e del 2021.

© Aprilia Racing Press Office

© Aprilia Racing Press Office

MARCO BEZZECCHI

“Sono molto contento di tornare a Sepang. È una pista sulla quale abbiamo già girato nei test prestagionali, quindi abbiamo qualche riferimento e sono curioso di vedere come andrà dopo tutto il lavoro fatto durante l’anno. A Phillip Island abbiamo fatto un ottimo lavoro e l’obiettivo è continuare su questa linea anche in Malesia. Non vedo l’ora di scendere in pista”.

© Aprilia Racing Press Office

© Aprilia Racing Press Office

LORENZO SAVADORI

“La Malesia è una pista molto diversa da Phillip Island, con condizioni sicuramente più calde e impegnative. Continueremo il lavoro di sviluppo della RS-GP25, proseguendo gli esperimenti iniziati in Australia con l’obiettivo di far crescere ancora la moto. Non vedo l’ora d’iniziare il weekend. Darò come sempre il massimo”.

© Aprilia Racing Press Office

© Aprilia Racing Press Office

motogp
aprilia
malesia
marco
bezzecchi
sepang

Ultimi video

00:56
apriliapiloti

Martin e Bezzecchi "scoprono" l'Aprilia

01:07
DICH AGOSTINI SU MOTGP DICH

Agostini: "Marquez e Rossi? Sono sullo stesso livello"

01:45
dronemisano

Ecco il drone che sfida la MotoGP a Misano

01:07
mgp25

La sfida Bagnaia-Marquez infiamma anche MotoGP 25

00:26
Buon compleanno dottor Rossi

Buon compleanno dottor Rossi

00:37
Spavento per Jorge Martin. Brutta caduta durante i test con Aprilia

Spavento per Jorge Martin: brutta caduta durante i test con l'Aprilia

02:20

Martin: "Voglio portare l'Aprilia a vincere"

01:56
DICH APRILIA BEZZECCHI 30/1 DICH

Bezzecchi: "Voglio fare dei bei risultati"

01:34
A tu per tu con Marc Márquez

A tu per tu con Marc Márquez

05:13
DICH PECCO BAGNAIA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Bagnaia non si nasconde: "Punto a vincere il Mondiale"

04:33
DICH MARQUEZ PRES. DUCATI 20/1 DICH

Marquez allontana la pressione: "Bagnaia è il favorito"

03:24
DICH GIGI DALLIGNA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Dall'Igna carico: "Avere due campioni è un vantaggio"

02:40
DICH MARTIN - APRILIA DICH

Martin: "Fantastico avere il numero 1, è stato facile decidere di portarlo"

04:30
DICH BEZZECCHI - APRILIA DICH

Bezzecchi: "Da Martin posso imparare tutto"

14:44
aprilia

Aprilia si presenta a Milano

00:56
apriliapiloti

Martin e Bezzecchi "scoprono" l'Aprilia

I più visti di Motogp

Fernandez mette il turbo e non c'è storia, Diggia e un super Bez sul podio. Bagnaia ko

Fernandez opportunista, Bezzecchi super. Disastro Bagnaia

Bagnaia: "Dopo il Giappone tutto inaccettabile e indescrivibile"

Fernandez euforico: "Ancora non ci credo". Bezzecchi: "Podio impensabile"

Bagnaia deluso: "Sono stato solo un passeggero della moto"

Scintille con Bez, Bagnaia penalizzato a Phillip Island e gara posticipata

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:26
Tutte le Lancia che hanno fatto la storia del rally
12:18
Aston Villa, si studia la strategia per blindare Rogers
12:10
Rugby, Vicenza: ingaggiato sudafricano Heymans
12:09
Milano-Cortina 2026, la FIS dice no alla partecipazione dei russi
12:02
Napoli, Lang: "Ho firmato un contratto qui e devo accettarlo così com'è"