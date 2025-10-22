Provaci ancora Marco: Bezzecchi a Sepang per stupire

Il Gran Premio della Malesia chiude il lungo tour overseas del Motomondiale, iniziata ormai un mese fa in Giappone e proseguito in Indonesia e Australia. Quello in programma nel fine settimana in arrivo al Sepang Internatonal Circuit è il ventesimo appuntamento di una stagione che culminerà a novembre con le due tappe finali in Portogallo e a Valencia. Aprilia lo affronta con aspettative molto elevate e una formazione composta da Marco Bezzecchi e dal collaudatore Lorenzo Savadori, come accaduto in diverse occasioni quest'anno al posto di Jorge Martin, impegnato nel recupero dal suo più recente contrattempo di questa travagliatissima stagione, l’infortunio alla clavicola destra riportato poco meno di un mese fa a Motegi. Proprio a Sepang (dove un anno fa aveva vinto la Sprint Race), il campione 2024 della premier class era stato vittima di una rovinosa caduta nel primo giorno dei test precampionato, riportando fratture multiple alla mano destra e al piede sinistro che lo avevano tenuto lontano dai Gran Premi per tutta la prima metà della stagione.