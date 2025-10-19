Logo SportMediaset

Motogp
GP Australia

MotoGP Australia, Bagnaia: "Dopo il Giappone tutto inaccettabile e indescrivibile, moto dura da guidare"

Un'altra domenica amara per Francesco Bagnaia, andato ko a tre giri dal termine a Phillip Island

19 Ott 2025 - 08:49
In una delle stagioni di MotoGP più complicate della sua carriera, il GP d'Australia non fa sconti a Francesco Bagnaia. Dopo il penultimo posto in Sprint, a Phillip Island in gara lunga Pecco va ko a tre giri dal termine con una caduta che lo tira fuori dai giochi mentre orbitava al centro del gruppo, a caccia di una rimonta insperata. Una domenica che non era di certo iniziata nel migliore dei modi: "Nel warm up avevo fatto una prova con la moto che è stata disastrosa, siamo andati nella direzione opposta in gara e ho spinto. Ero al limite, purtroppo non riesco a frenare ed entrare in curva come vorrei, ma almeno spingevo di più per recuperare".

"Il positivo è che riuscivo a riprendere qualcuno, non so se in Malesia ci sarà il feeling giusto ma ci spero" ha detto a Sky. Sui risultati altalenanti ha aggiunto: "Pensavamo di aver trovato la quadra in Giappone per guidare come ho sempre fatto, e messo nelle giuste condizioni sono veloce. Quello che è successo dopo è inaccettabile e indescrivibile, la moto è davvero dura da guidare".

La stagione, però, ha un chiaro momento spartiacque, ovvero il GP dell'Austria da quando Pecco è passato dal vincere e lottare per le prime posizioni (media di 17,7 punti fino a Brno) al tracollo totale (tre volte dal 7° in giù, tre ritiri e il solo successo in Giappone con un media di 8,7 punti a weekend). Risultati che Bagnaia non vuole commentare: "Non so rispondere e preferirei andare oltre, sappiamo che l'anno è stato difficile e qualcosa non torna nei risultati. Dobbiamo capire".

