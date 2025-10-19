MotoGP, GP Australia: vittoria in fuga per Fernandez, Di Giannantonio e Bezzecchi sul podio. Bagnaia ko

Una rimonta che rischia di mettere in ombra il gran lavoro di Raul Fernandez, ma non del tutto. Perché nel box Trackhouse la festa è grande, grandissima col primo successo dello spagnolo in classe regina. E conquistarla come ha fatto in Australia è tanta roba. La classifica dice 1.418 di vantaggio su Di Giannantonio, ma lo spagnolo dopo il lascia passare di Bezzecchi è stato perfetto, andando in fuga e facendo soffrire e faticare gli inseguitori. Ne sanno qualcosa Acosta e Alex Marquez, costretti a stressare le gomme fino al punto di non ritorno, con Di Giannantonio e Bezzecchi pronti ad approfittarne nel finale per chiudere il podio tutto made in Italy tra Aprilia e Ducati.