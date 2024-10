Bagnaia: "La Thailandia è più adatta a me, posso recuperare punti"

La chiusura è per Marc Marquez, vincitore di Phillip Island che qui andrà a caccia del 150° podio in carriera: "Non sarà facile vincere ancora, Martin e Bagnaia alzeranno tantissimo l'asticella. Farò del mio meglio, il mio obiettivo nel finale di stagione è di salire sempre sul podio. Se poi mi ritroverò nelle condizioni di vincere ancora, perché no? Rischio di togliere punti a uno dei rivali? Mi sono già trovato a togliere punti nel 2015, in una situazione simile. Non è qualcosa che mi sfiora o che posso controllare, io penso a me stesso e a dove devo migliorare. La lotta per il titolo? La situazione non è semplice né per Jorge, né per Pecco: se sei davanti soffri, se sei dietro anche. Tra qualche gara vedremo ci sarà il campione del mondo, sicuramente Bagnaia dovrà prendersi qualche rischio. Però è un pilota esperto, con due titoli mondiali. Sa cosa fare".