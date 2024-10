Martin Vs. Bagnaia: tre all'alba, arbitra Marquez

Tre all'alba, anzi due più uno: Thailandia e Malesia in rapida sequenza nel Sud-Est Asiatico prima della presumibilmente caldissima resa dei conti valenciana di metà novembre, con un solo weekend libero in mezzo per tirare il fiato, riordinare le idee, affilare le armi. Martin contro Bagnaia, in rigoroso ordine di classifica: arbitra il signor Marquez di Cervera, come avrebbero annunciato a 90° Minuto! Il quartultimo appuntamento a Phillip Island ha sostanzialmente sorriso allo spagnolo (nel senso di Martin) ma a Jorge - che pure tra sabato e domenica ha raddoppiato il vantaggio sul suo inseguitore, da dieci e venti punti - è mancato il colpo del ko, magari anche a causa (o grazie, dipende dai punti di vista) della scarsa belligeranza dei ducatisti italiani nei confronti de loro connazionale due volte campione in carica. Bastianini nella Sprint a parte, i nostri non hanno attaccato Pecco. E se è vero - come dice quest'ultimo - che lui e Martin quest'anno fanno quasi un altro sport, non si può fare a meno di sottolineare il dato di fatto. E neanche il possibile ruolo di Marquez (e forse di Bastianini) negli ultimi tre appuntamenti. L'otto volte iridato in particolare ha tutto l'interesse a fare i propri interessi senza guardare in faccia nessuno: se lo può permettere.