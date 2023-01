Bagnaia ha scelto: numero 1 sulla Desmosedici 2023

Francesco Bagnaia ha scelto di correre con il numero 1 di campione del mondo MotoGP. L'annuncio ufficiale non è ancora arrivato e bisognerà attendere la presentazione ufficiale del team, in programma per domani mattina a Madonna di Campiglio. Sulla sua Desmosedici, però, dovrebbe comparire il simbolo identificativo di campione del mondo, con all'interno il suo fidato "63". Almeno questo si deduce dalla foto comparsa per errore sul sito della Ducati, e poi rimossa a tempo di record, in cui a fianco del suo nome compre l'agognato 1. Come negli ultimi anni avevano fatto solo Hayden, Stoner e Lorenzo. Ancora poche ore e poi vedremo dal vivo.