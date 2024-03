Bagnaia: "Errore di valutazione". Bastianini: "Problemi al via, potenziale inespresso"

SPRINT RACE

Autocritica e due piloti ufficiali Ducati al termine di una gara chiusa fuori dalla zona-podio

© Getty Images "Stavo gestendo bene la mia gara come due settimane fa in Qatar: sia in termini di feeling che di vantaggio sugli inseguitori, ma non avevo fatto bene i conti con il livello della benzina che si stava abbassando. La moto si è alleggerita al posteriore e l'ho messa a bandiera. Sono riuscito almeno ad evitare di finire a terra. Ho commesso un errore di valutazione, frenando sempre nello stesso punto invece di aggiustare la staccata giro dopo giro. Devo mettermi in testa di tenere a bada il posteriore che su questa pista sembra più ballerino del solito. In ogni caso nel GP potrò tornare alla gomma che preferisco e sono certo di andare meglio.

© Getty Images

"Non sono molto contento... Ho commesso un errore banale nella procedura di lancio. Ho ritardato ad ingaggiarla arrivando sulla griglia e poi l'ho disinserita quando ero ormai sulla mia casella. Bisogna staccare forte per inserirla e soprattutto farlo un po' in anticipo. Per il resto, beh avrei potuto fare un po' meglio ma ho stressato molto la gomma anteriore nei primi giri, provando ad andare all'attacco e ho finito per mandarla in crisi. Così il mio potenziale non è emerso. Nel GP lungo sarà diverso, proverò a sfruttare come si deve la mia pole position".