MotoGP, Bagnaia: "Bella gara, ma Marquez andava penalizzato"

QUI DUCATI

Il pilota Ducati dopo il terzo posto nella Sprint Race di Le Mans: "Fa arrabbiare il diverso metro di giudizio"

© ansa Pecco Bagnaia si dice contento per il terzo posto ottenuto nella Sprint Race di Le Mans, ma non rinuncia a una frecciatina alla direzione gara per un contatto con Marc Marquez simile a quello che gli era costato una penalità ("drop one position") a Jerez: "Con Marquez c’è stato un momento di tensione, poi dopo è stato difficile, ho cercato di chiudere il distacco e sono riuscito a prendere il terzo posto - le parole del pilota Ducati -. Sottolineo per prima cosa che questi duelli a me piacciono, le gare sono così e per i sorpassi bisogna anche essere aggressivi. Quello che fa arrabbiare è il metro di giudizio: se a me dai penalità a Jerez bisogna fare lo stesso. Comunque è stata una bella lotta. Speravo di vincere, i primi giri ho faticato e non riuscivo ad assere veloce come Jorge. Poi la gomma dietro si è scaldata tantissimo, ma alla fine sono riuscito a riprendere il passo. Finire sul podio è sempre importante. Bisognerà domani trovare una strategia diversa sulle gomme. Vedremo domenica, quando cambia sempre tutto".

MARQUEZ: "CONTATTO? QUESTA È LA MOTOGP, NON STIAMO BALLANDO"

Sul contatto col pilota piemontese è intervenuto lo stesso Marc Marquez ai microfoni di Sky Sport: "Secondo me tutti quelli che sono accaduti quest'anno sono stati incidenti di gara, tranne quello causato da me a Portimao, che era giusto penalizzare. Siamo la MotoGP, queste sono le corse, non è successo niente oggi. Io ho provato a sorpassare in curva perché in rettilineo non posso, Pecco mi ha chiuso e ci siamo toccati. Non stiamo ballando. Io queste cose le ho dette in Safety Commission e gli steward si stavano appuntando tutto, però sono loro che devono capire loro che direzione prendere: devono decidere, è compito loro. Io sono del parere che bisogna essere più permissivi, se iniziamo a dare tante penalità non finiamo mai di parlarne, invece di parlare dello spettacolo della MotoGP. La mia gara? Oggi mi sono sentito bene, però abbiamo finito 3-4 secondi dietro il primo e su questo dobbiamo lavorare".