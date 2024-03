Bagnaia, bagno di folla a Chivasso prima del Qatar: "Daremo subito il massimo"

Da Pesaro a Chivasso, altro bagno di folla per Francesco Bagnaia a pochi giorni dal via della stagione. Centinaia di fan si sono dati appuntamento per salutare il campione del mondo della MotoGP nella sua città. Il sindaco Claudio Castello ha annunciato che il ducatista sarà presto insignito della cittadinanza onoraria. In sala, nella sede del fan club, sono arrivati tifosi da Francia, Spagna e da diverse regioni d'Italia. "Abbiamo fatto un grande lavoro in queste settimane - ha detto "Pecco" - , la moto di quest'anno la 'sento' bene e sono convinto che daremo subito il massimo".