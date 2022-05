Aprilia, tiene banco il rinnovo di Espargarò: "Serve una proposta adeguata"

MOTOGP

Il manager del pilota spagnolo fa il punto sul contratto: "Non si aspettava il livello che Aleix sta mostrando quest’anno, ma se è il capitano..."

Tutti presi dal confronto tra Fabio Quartararo e i ducatisti, in pochi si stanno accorgendo che alle spalle del campione francese della Yamaha c'è l'Aprilia guidata da Aleix Espargarò. A Le Mans lo spagnolo ha conquistato il terzo podio della stagione e ora si trova a soli quattro punti dalla vetta. A tenere banco, però, è il suo rinnovo di contratto con la casa veneta, che tarda ad arrivare. A Noale sono convinti che l'accordo si troverà, ma il pilota di Granollers chiede che il suo prossimo stipendio sia adeguato ai risultati che solo lui sta ottenendo con la RS-GP.

Se alla fine non si dovesse trovare l'accordo, Espargarò potrebbe anche decidere di chiudere la sua carriera in MotoGP. “Ha tantissime offerte per correre nel ciclismo (sua grande passione, ndr), potrebbe fare delle gare e il pilota collaudatore per una fabbrica… Sarebbe difficile trovare una sella vincente, le strade che portano agli altri team sono chiuse. Quartararo firmerà con la Yamaha e in Ducati i giochi sono fatti. KTM ha una coda di piloti e non pensiamo nemmeno di trasferirci lì“, ha concluso Valera.