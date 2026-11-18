Mercoledì 18 novembre alle ore 14:00, nella sessione diurna della Inalpi Arena di Torino, si apre la seconda giornata del Gruppo Ivan Lendl delle Nitto ATP Finals 2026 con il big match tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Entrambi guidano il girone a quota 1-0 dopo le vittorie in due set dell'esordio: lo spagnolo, numero 3 del ranking ATP, ha travolto Frances Tiafoe (6-2, 6-2), mentre il russo, numero 5 del mondo, ha piegato Flavio Cobolli per 7-6, 6-3.
Lo scontro diretto mette in palio la vetta solitaria del raggruppamento e può già blindare l'accesso alle semifinali incrociate, passaggi chiave verso la finale e il titolo di Maestro. Alcaraz insegue l'unico grande trofeo che ancora manca al suo palmarès al termine di un 2026 da cinque titoli — tra cui l'Australian Open e il Masters 1000 di Parigi — mentre Medvedev, campione a Torino nel 2020, punta a tornare tra i migliori quattro dopo una stagione da quattro successi.
Nei precedenti ufficiali Alcaraz conduce 7-3 (incluso il 6-4, 6-4 alle Finals 2023): nel 2026 bilancio in parità, con la vittoria di Medvedev a Indian Wells e la rivincita dello spagnolo in semifinale a Vienna.