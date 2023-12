MOTOGP

Ufficializzato il passaggio agli americani delle moto di Oliveira e Raul Fernandez dopo l'esclusione voluta da Dorna, Irta e Fim

Aprilia si veste a stelle e strisce









1 di 6 © ufficio-stampa SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© Da video

© web 1 di 6 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Sarà il team Trackhouse Racing a portare in pista le Aprilia satellite nel prossimo campionato della MotoGP. Esclusa dagli organizzatori di Dorna, Irta e Fim la squadra RNF, toccherà quindi agli americani, già presenti in Nascar con il loro marchio lifestyle, schierare le RS-GP affidate a Miguel Oliveira e Raul Fernandez. L'annuncio è stato dato in diretta streaming dagli Usa, mostrando una livrea a stelle e strisce molto evocativa, alla presenza anche di Massimo Rivola, ad di Aprilia Racing.

Vedi anche Motogp Martin avverte Bagnaia: "Nel 2024 mi vedo campione della MotoGP"

La squadra è di proprietà dell’ex pilota Justin Marks e del cantante Pitbull, che hanno approfittato delle difficoltà del team RNF, legate ad alcuni mancati pagamenti dello sponsor e azionista di maggioranza CryptoDATA, per entrare nel Motomondiale con un anno di anticipo e firmare con Aprilia un accordo triennale. "Questo è un momento straordinario per Trackhouse Entertainment Group - ha detto Marks - . L'etica di Trackhouse è stata fin dal primo giorno quella di impegnarsi a fondo, di avere una visione e di mettere in campo l'entusiasmo e la passione necessari per costruire una delle società di intrattenimento motoristico più valide al mondo. Il nostro ingresso in MotoGP è un altro passo avanti nell'attuazione di questa visione".

"Siamo felici ed orgogliosi di accogliere Trackhouse nella famiglia Aprilia Racing. Quello che sono stati capaci di costruire in pochissimo tempo nella Nascar è un biglietto di presentazione straordinario, che anticipa quale sia il potenziale di questa partnership. Merito di Justin Marks e del suo team, che ho conosciuto grazie all'amico di lunga data PJ Rashidi e con il quale abbiamo avuto fin da subito una particolare sintonia sia sul fronte delle ambizioni tecniche sia per quanto riguarda gli sviluppi di marketing e comunicazione in un mercato importante come quello statunitense. Il nostro impegno aumenterà sensibilmente, una responsabilità che assumiamo volentieri perché, ne sono certo, ci permetterà di crescere ancora di più", le parole di Rivola.