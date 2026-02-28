In Udinese-Fiorentina prevenzione e ricordo nel nome di Astori

Il match tra Udinese e Fiorentina di lunedì 2 marzo sarà, a pochi giorni dall'anniversario della scomparsa avvenuta il 4 marzo di otto anni fa, l'occasione per onorare la memoria dell'ex capitano viola Davide Astori. Associazione Astori, Udinese, Fiorentina e Lega Calcio Serie A hanno infatti deciso di unire memoria e responsabilità sociale: al momento di ricordo che si terrà sul prato del Bluenergy Stadium prima di Udinese-Fiorentina, sarà abbinato un messaggio concreto di prevenzione cardiologica. Nel nome di Davide, il ricordo si traduce infatti in un'azione rivolta alla salute: in collaborazione con il Reparto di Cardiologia dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, è stato attivato un progetto di screening cardiologici gratuiti dedicato a chiunque fosse interessato.