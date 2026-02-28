Slittino: CdM, campionesse olimpiche Vötter/Oberhofer dominano a St. Moritz
Le campionesse olimpiche Andrea Vötter e Marion Oberhofer dominano la scena nel doppio femminile a St. Moritz e due settimane dopo il trionfo sulla Eugenio Monti di Cortina si tolgono la soddisfazione di centrare il primo successo stagionale in Coppa del Mondo, il settimo della loro carriera. Un dominio assoluto quello delle due altoatesine, ampiamente al comando sin dalla prima discesa: un successo concretizzato con il secondo parziale assoluto nella run decisiva: 1'48"506 il tempo finale delle azzurre, che lasciano a ben 595 millesimi le tedesche Storch/Patz, con le lettoni Upite/Pavlova terze a 0"605; ottavo posto quindi per Nadia Falkensteiner ed Annalena Huber a 1"906 dalle compagne di squadra.