Moto3 Thailandia: pole allo spagnolo Almansa
Nelle qualifiche del Gran Premio PT della Thailandia della Moto3, David Almansa ha fatto il vuoto conquistando la pole con il tempo di 1:40.088, nuovo record della pista. Dopo aver dimostrato nelle prove di sentirsi particolarmente a proprio agio sul tracciato di Buriram, lo spagnolo ha rifilato oltre quattro decimi al più veloce degli avversari Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo), che scatterà dalla seconda casella. La prima fila, tutta spagnola, verrà completata da Adrian Fernandez (Leopard Racing).