Moto2 Thailandia: pole di Agius, Vietti quinto

28 Feb 2026 - 11:12

La lotta per la prima pole della stagione in Moto2 al Chang International Circuit è a colpi di giri veloci; al termine della sessione del Gran Premio PT della Thailandia la pole va a Senna Agius (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) che in 1:34.576 precede di soli 28 millesimi Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2), seguito da Daniel Holgado (CFMOTO Aspar Team). Ivan Ortolá (QJMOTOR - FRINSA - MSI) aprirà la seconda fila davanti a Celestino Vietti (SpeedRS Team) e Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo).

Ultimi video

01:10
DICH VITTOZZI su anno difficile e Brignone 15/2 DICH

Vittozzi: "Ho appena visto la Brignone, le ho detto: per incontrarti dovevo vincere anch'io"

04:37
L'altra Olimpiade

L'altra Olimpiade:"i giochi con il sorriso

01:26
Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

01:21
Sinner ai quarti a Doha

Sinner ai quarti a Doha

01:31
DICH BASSINO 18/2 DICH

Bassino: "Contenta di aver abbracciato Federica. A fine stagione proverò a mettere gli sci"

01:40
DICH TGCOM STAFFETTA DICH

Gli azzurri d'oro del pattinaggio: "Un miracolo per noi, non abbiamo una pista d'allenamento"

02:45

Jacobs-Camossi: "Il ritorno insieme? Grazie a una cena a Tokyo: ci siamo detti tutto in faccia"

01:29

Jacobs: "Olimpiadi 2028? Non è un sogno, vi prometto che…"

01:41
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

01:38
Sinner vince a Doha

Sinner vince a Doha

02:40
MCH TENNIS DOHA SINNER BATTE MACHAC MCH

Atp Doha, Sinner riparte con una vittoria

01:13
costatreno

L'impresa di Dario Costa: atterra e decolla da un treno in corsa

01:59
Big match a Perugia

Big match a Perugia

00:59
DICH TG BRIGNONE CASA ITALIA 15/2 DICH

Brignone: "Vivo qui e ora, voglio godermi tutto questo e non penso troppo al futuro"

00:30
MCH TG BRIGNONE A CASA ITALIA 15/2 MCH

Brignone a Casa Italia, scoppia la festa

01:10
DICH VITTOZZI su anno difficile e Brignone 15/2 DICH

Vittozzi: "Ho appena visto la Brignone, le ho detto: per incontrarti dovevo vincere anch'io"

I più visti di Altri Sport

Ablazione cardiaca per Giacomel dopo il malore: tra due settimane nuovi accertamenti

DICH TG BRIGNONE CASA ITALIA 15/2 DICH

Brignone: "Vivo qui e ora, voglio godermi tutto questo e non penso troppo al futuro"

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Per Scardina "encefalogramma ottimo", a giorni atteso il risveglio

L'altra Olimpiade

L'altra Olimpiade:"i giochi con il sorriso

Spettacolo a Roma nel weekend del Pix Padel Italy X-perience

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
12:53
Sci: lo svizzero Odermatt vince la discesa di Garmisch, Franzoni quarto
12:41
Sci, Brignone: "Mi sentivo abbastanza bene, ma oggi ho sbagliato"
12:24
Sci, Goggia: "Gara non brutta ma nemmeno eccellente, vediamo domani"
12:12
Sci: la tedesca Aicher vince il SuperG a Soldeu, Goggia 6a ma sempre leader. Brignone 15.a
11:25
Sci: brutta caduta per l'austriaca Haaser, il SuperG di Soldeu sospeso per 10 minuti