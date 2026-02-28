Moto2 Thailandia: pole di Agius, Vietti quinto
La lotta per la prima pole della stagione in Moto2 al Chang International Circuit è a colpi di giri veloci; al termine della sessione del Gran Premio PT della Thailandia la pole va a Senna Agius (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) che in 1:34.576 precede di soli 28 millesimi Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2), seguito da Daniel Holgado (CFMOTO Aspar Team). Ivan Ortolá (QJMOTOR - FRINSA - MSI) aprirà la seconda fila davanti a Celestino Vietti (SpeedRS Team) e Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo).