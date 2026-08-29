Cagliari, ufficiale l'acquisto di Ciervo dal Sassuolo

29 Ago 2026 - 15:37
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© cagliaricalcio.com

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Il Cagliari Calcio comunica l’acquisizione dal Sassuolo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Ciervo, che si trasferisce in rossoblù in prestito sino al termine della stagione sportiva 2026/2027 con diritto di riscatto.

Classe 2002, nato a Latina, Ciervo è un attaccante esterno di piede destro, capace di giocare su entrambe le fasce e dotato di rapidità, abilità nell’uno contro uno e attitudine all’attacco della profondità.

Cresciuto nel Settore giovanile della Roma, ha esordito tra i professionisti in Serie A nel settembre 2021 con la maglia della Sampdoria contro il Napoli: ha chiuso l’esperienza in blucerchiato con un bottino di 12 presenze e 2 assist. Passato al Sassuolo nel 2022, ha iniziato un percorso che gli ha permesso di maturare esperienza con Frosinone, Venezia, Südtirol, Cosenza e Cesena. In Romagna, nella scorsa stagione, 38 presenze, 5 gol e 4 assist: un rendimento che gli ha consentito di confermare le proprie qualità e fare un ulteriore step di crescita nel proprio cammino calcistico.

Tornato al Sassuolo nell’estate 2026, ha ritrovato la Serie A scendendo in campo nel finale della prima giornata il 23 agosto scorso in casa dell’Atalanta. Ora una nuova tappa della carriera, pronto a mettere a disposizione del Cagliari velocità, imprevedibilità e capacità di creare superiorità numerica in zona offensiva.

Benvenuto in Sardegna, Riccardo!

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