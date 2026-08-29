Cagliari, ufficiale l'acquisto di Ciervo dal Sassuolo

Cresciuto nel Settore giovanile della Roma, ha esordito tra i professionisti in Serie A nel settembre 2021 con la maglia della Sampdoria contro il Napoli: ha chiuso l’esperienza in blucerchiato con un bottino di 12 presenze e 2 assist. Passato al Sassuolo nel 2022, ha iniziato un percorso che gli ha permesso di maturare esperienza con Frosinone, Venezia, Südtirol, Cosenza e Cesena. In Romagna, nella scorsa stagione, 38 presenze, 5 gol e 4 assist: un rendimento che gli ha consentito di confermare le proprie qualità e fare un ulteriore step di crescita nel proprio cammino calcistico.