Juve, i convocati per il Parma: si rivede Ekhator, out Zhegrova e Thruam

Dopo il successo all'esordio in trasferta, la Juventus è pronta alla prima partita della Serie A 2026/2027 tra le mura amiche. I bianconeri sfideranno questa sera, alle 20.45, all'Allianz Stadium, il Parma. Di seguito i giocatori a disposizione di Luciano Spalletti per la sfida contro la formazione emiliana: Grabara, Celik, Bremer, Gatti, Locatelli, Kelly, Conceicao, Koopmeiners, Kolo Muani, Douglas Luiz, Boga, Milik, Kalulu, Alajbegovic, Ekhator, Cambiaso, Pinsoglio, Rugani, Vicario, Lucumì, David, Gonzalez, Cabal.
Rientra quindi Ekhator, mentre sono out sia Zhegrova (affaticamento) sia Thuram (problema al ginocchio, in settimana consulto sulla possibile operazione).