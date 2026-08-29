Sassuolo, ufficiale l'acquisto di Sebastiano Esposito

Nell’annata 20/21 passa in prestito alla Spal in Serie B, 10 presenze e un gol, e da gennaio al Venezia, con cui segna 2 volte e viene promosso in Serie A. L’anno successivo Esposito è in prestito al Basilea, 34 presenze e 7 gol tra cui uno in Conference League, poi nel 22/23 all’Anderlecht, ma dopo 21 gare e 2 reti si trasferisce a Bari nel mercato invernale, e segna all’esordio. Dopo 15 presenze totali, 4 gol e 2 assist, va in prestito alla Sampdoria, e in 23 partite segna 6 volte, trovando anche 6 assist.