Ufficiale il trasfrimento di Asllani all'Al Jazira: la formula e quanto incassa l'Inter

29 Ago 2026 - 15:35
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Da oggi in poi, Kristjan Asllani gioca per rendere orgogliosa Abu Dhabi. "Pride of Abu Dhabi", questo si legge sul muro alle spalle del centrocampista albanese, nella foto che ufficializza il suo passaggio nel club della capitale degli Emirati Arabi Uniti. Nuova destinazione per il 24enne, nell'ultima stagione in prestito a Torino e Besiktas.

L'Inter, proprietaria del cartellino, lo ha ceduto in prestito per 2 milioni di euro. L'Al Jazira ha un'opzione per il diritto di riscatto da 5 milioni di euro, diritto che può tramutarsi in obbligo di riscatto in base alle presenze.

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