Tutti vogliono Xabi Alonso, il Leverkusen fissa la clausola: 23 milioni per strapparlo alle Aspirine

I tedeschi hanno fissato una clausola preventiva nell'ultimo rinnovo di Alonso fino al 2026: 23 milioni per salutarlo in anticipo

© Getty Images Xabi Alonso è l'allenatore del momento, col suo Bayer Leverkusen che viaggia forte verso il titolo in Bundesliga giocando un calcio che piace a tanti. Il tecnico spagnolo è quindi finito in cima alla lista dei mister per tanti club che dalla prossima stagione sono in cerca di una nuova guida, ma le Aspirine sono subito corse al riparo. Nell'ultimo rinnovo contrattuale al 42enne spagnolo, infatti, i tedeschi hanno inserito una clausola rescissoria preventiva da 23 milioni. Cifra che dovrà finire nelle casse dei futuribili campioni di Germania se qualcuno glielo vorrà strapparlo prima del tempo, col contratto in scadenza ora nel giugno 2026.

Con ben 10 punti di vantaggio sul Bayern di Tuchel, il Leverkusen sembra già essere proiettato verso la prossima stagione, anche se esultare prima del dovuto non è mai cosa buona. Di certo, però, il timore di iniziare il prossimo campionato senza il proprio condottiero prende sempre più piede, perché in tante hanno messo gli occhi su Xabi Alonso. Vedi anche Calcio estero Gli inglesi sicuri: è Xabi Alonso il futuro dei Reds, con la benedizione di Klopp

Col bel gioco dei tedeschi, infatti, il tecnico ha attirato l'attenzione su di sé, con Liverpool, Barcellona e anche Bayern pronti a metterlo sotto contratto. La clausola da 23 milioni rappresenterà di certo il freno per le società che però, come spesso capita, sono pronte allo sforzo economico.

In un ipotetico borsino per il futuro di Xabi Alonso i pronostici pendono dalla parte del Bayern, vittima della cavalcata del Leverkusen in Bundesliga. Ma con gli addii già ufficiali di Xavi e Klopp a Barça e Liverpool, le strade che portano verso aerei per Spagna e Inghilterra non sono escluse. Mundo Deportivo, infatti, ha sottolineato come l'interesse blaugrana sia entrato nel vivo nelle ultime settimane ma a frenare i catalani potrebbe essere il fair play finanziario. Vedi anche Calcio estero Tuchel ai giocatori del Bayern: "Potete mandare il biglietto da visita al prossimo allenatore"