Due club di Premier interessati a Grealish: la volontà del City

Jack Grealish non sta vivendo la sua migliore stagione al Manchester City con 3 gol realizzati e 5 assist in 31 partite giocate. In Premier League è sceso in campo 19 volte, ma solo 7 da titolare. L'inglese chiede più minutaggio, ma continuerà a cercare maggiore spazio nella squadra allenata da Guardiola. Nonostante l'interesse dell'Aston Villa e del Tottenham, i citizens non vogliono privarsi del giocatore perché lo considerano ancora al centro del progetto. Tuttomercatoweb ha rivelato la volontà del City di non farlo partire anche per la difficoltà nel recuperare l'investimento da 100 milioni di sterline fatto nell'estate 2021 per prelevarlo proprio dai "Villans".