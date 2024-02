Tuchel ai giocatori del Bayern: "Potete mandare il biglietto da visita al prossimo allenatore" 

SEPARATO IN CASA

Secondo quanto riportano i media tedeschi, l'aria che si respira nel prestigioso club bavarese non è delle migliori dopo l'annunciato addio del tecnico a fine stagione

C'è modo e modo di lasciarsi e quello scelto da Tuchel, dopo che il Bayern ha deciso di esonerarlo ma di tenerlo fino a fine stagione, non è dei migliori. Certo, a scusante dell'allenatore, c'è il fatto che si ritrova nella situazione di chi, dopo essere stato mollato dal o dalla partner, è costretto a conviverci ancora qualche mese. Una frase sbagliata, dettata dal rancore, può scappare. Una cosa tipo: "Adesso potete tutti mandare il biglietto da visita al vostro prossimo allenatore" o "Siete voi i responsabili da ora in poi". Questo è quanto detto da Tuchel alla squadra dopo la notizia del suo addio a fine stagione secondo quanto riportato dal 'Bild', il popolare giornale tedesco.

Un clima non proprio idilliaco. Resta sempre viva la domanda sul perché si scelga di lasciarsi per poi proseguire ad interim. Il rapporto burrascoso tra l'allenatore e la squadra è il motivo principale per cui le cose non siano andate per il verso giusto nella stagione dei campioni di Germania in carica. Il fatto che lo spogliatoio e Tuchel debbano andare avanti ancora insieme fino a giugno è un'ottima notizia per la Lazio, che spera di uscire indenne dall'Allianz Arena nel ritorno degli ottavi di Champions, e per il Bayer Leverkusen, a +8 dai bavaresi in Bundesliga.

E, a proposito di Bayer, il suo allenatore Xabi Alonso è la prima scelta per la panchina del Bayern nella prossima stagione. Nel caso il tecnico spagnolo decidesse per altre soluzioni, vedi Liverpool, il piano b sarebbe De Zerbi, al momento cercato da mezza Europa. La priorità del Bayern, però, al momento, è quella di finire dignitosamente una stagione che da difficile potrebbe trasformarsi nella più fallimentare degli ultimi decenni.