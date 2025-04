Conte, quali soluzioni in caso di addio al Napoli? Juve e Milan in pole, ma con quante incognite...

E il Napoli? In tutto questo, naturalmente, De Laurentiis non sta a guardare. Il presidente dei partenopei sa che Conte potrebbe salutare a giugno e sta già provando a cautelarsi: attualmente il nome in cima alla sua lista è quello di Massimiliano Allegri, un allenatore abituato a palcoscenici importanti, ma anche a lavorare con ciò che la società gli mette a disposizione. Capace di gestire campioni, come ha fatto al Milan e nel primo ciclo juventino, ma anche di navigare in acque più burrascose come accaduto nel secondo triennio a Torino. Come accaduto proprio alla Juve 11 anni fa, potrebbe essere lui a raccogliere l'eredità di un Conte insoddisfatto. In seconda fila parte Vincenzo Italiano, un profilo già sondato dal Napoli in passato, che però dovrebbe prima di tutto liberarsi dal Bologna e AdL non ha alcuna intenzione di versare clausole per assicurarsi un allenatore. Tra i papabili quello più sullo sfondo sembra essere Gian Piero Gasperini, che fino a qualche settimana fa sembrava lontanissimo dall'Atalanta, ma che in caso di qualificazione in Champions potrebbe anche decidere di rimanere e tenere quanto meno fede al suo contratto, in scadenza nel 2026. Quel che è certo è che maggio e giugno saranno mesi bollenti per le panchine di A.