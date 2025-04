Papu Gomez: "In tanti mi chiamano, il piede è ancora caldo. Mi piace il Sassuolo"

La lunga squalifica per doping sta per terminare (finirà ad ottobre, ndr) e il Papu Gomez, ospite del nuovo format della Gazzetta dello Sport Trequarti, assicura che il telefono del su agente è già caldo: “Futuro? Alcuni club hanno chiamato il mio procuratore per sapere come sto, quando finisce la squalifica e che intenzioni ho. Voglio aspettare il termine della stagione per capire in quale squadra potrei trovarmi bene, per poi fare il ritiro pre-campiomnato ed essere al top a ottobre. Posso ancora fare la differenza, il piede è caldo… (ride, ndr)”.