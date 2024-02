Gli inglesi sicuri: è Xabi Alonso il futuro dei Reds, con la benedizione di Klopp

LIVERPOOL

I giornali britannici non hanno dubbi sul fatto che il prescelto sia l'attuale allenatore del Bayer Leverkusen

© Getty Images "Xabi sta facendo un lavoro incredibile. La nuova generazione di allenatori è già qui e direi che Xabi è uno dei migliori. È un ex giocatore di livello mondiale che ha lavorato con i migliori allenatori e questo aiuta sempre un po'. E poi era già un allenatore quando giocava. Il calcio che fa esprimere, le squadre che costruisce e gli ingaggi che ha fatto sono assolutamente eccezionali". Anche Jurgen Klopp considera il suo sostituto ideale l'attuale allenatore del Bayer Leverkusen.

La panchina del Liverpool sembra aver trovato l'uomo giusto per portare avanti il progetto dell'allenatore che ha vinto tutto con i Reds, dotandoli, per di più, di un calcio riconoscibile e spettacolare. Klopp ha deciso di prendersi una pausa e i dirigenti hanno subito pensato di contattare un ex bandiera del club, diventato, nel frattempo, uno dei tecnici più apprezzati in Europa. Xabi Alonso ha portato il Leverkusen dai bassifondi della Bundesliga al primato in soli 16 mesi. Il basco ha conquistato un posto in semifinale di Coppa di Germania e sta dominando il campionato tedesco dopo il 3-0 ai campioni in carica del Bayern Monaco.

Il suo calcio sa abbinare momenti di puro spettacolo a un'efficacia più che convincente in fase difensiva. Così ha sorpreso, per esempio, la squadra di Tuchel nello scontro diretto. Dopo aver pensato a De Zerbi, il Liverpool ha preferito puntare su un allenatore più simile a Klopp in certi concetti. Strapparlo al Bayer sembra meno difficile del previsto visto che nel suo contratto, come riportato dalla Bild, c’è una clausola che gli permetterebbe di liberarsi, ma solo per accettare l’offerta dei club in cui ha giocato: Liverpool, Bayern Monaco e Real Madrid.