Sem Steijn è il giocatore più in vista del Twente, motivo per cui gli olandesi non hanno intenzione di cederlo a un prezzo modico. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com la Roma si sarebbe lanciata su di lui, ma il club di Eredivise chiede almeno 15 milioni di euro con il Feyenoord che potrebbe dare vita a un'asta al rialzo.