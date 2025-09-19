Wolves, Strand Larsen vicino al rinnovo

Jorgen Strand Larsen è pronto a prolungare il suo legame con il Wolverhampton. Il centravanti norvegese classe 2000, passato anche dalla Primavera del Milan, in estate è stato vicino alla cessione con tante squadre interessate a ingaggiarlo dopo una stagione da 14 gol e 4 assist in Premier. I Wolves hanno respinto ogni assalto e ora, secondo quanto riporta Fabrizio Romano, sarebbero a un passo dall'accordo con il ragazzo per un rinnovo fino al 2030 con opzione per un ulteirore anno. Nel contratto non sarà inclusa una clausola rescissoria.