Il Fondo Usa Apollo verso l'acquisto dell'Atletico Madrid

Per Apollo si tratterebbe del primo grande passo nel calcio, dopo l'annuncio del progetto di un fondo da 5 miliardi di dollari dedicato agli investimenti sportivi. Una strategia che segue la scia di altri operatori finanziari: Clearlake Capital, per esempio, ha acquisito il Chelsea nel 2022 per 2,5 miliardi di sterline; RedBird Capital ha comprato il Milan nello stesso anno per 1,2 miliardi di euro; Oaktree Capital ha preso il controllo dell'Inter nel 2024 dopo il default della proprietà cinese. L'Atlético Madrid, oltre a essere presenza fissa in Champions League, è l'unica squadra spagnola ad aver interrotto dal 2004 il dominio interno di Barcellona e Real Madrid. Nel 2024 ha registrato ricavi per 410 milioni di euro, in crescita del 12% rispetto all'anno precedente, collocandosi al 12° posto nella classifica Deloitte dei club più ricchi al mondo, con una valutazione d'impresa stimata intorno a 1,9 miliardi. Per Ares, in particolare, una cessione significherebbe un ritorno importante dopo i suoi investimenti in Inter Miami di David Beckham, nella franchigia inglese di cricket Trent Rockets e nello stesso Chelsea FC.