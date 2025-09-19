Logo SportMediaset
Tottenham, si studia l'offerta per Hjulmand

19 Set 2025 - 14:29
Il Tottenham sta programmando il mercato di gennaio e sembrerebbe che ci sia un grande interesse per una vecchia conoscenza della Serie A. Gli Spurs avrebbero messo in cima alla lista dei desideri Morten Hjulmand, centrocampista ex Lecce e ora capitano dello Sporting Lisbona. Le prestazioni del danese hanno attirato diversi top club europei che già quest'estate avevano provato a capire la fattibilità dell'operazione. Thomas Frank, tecnico del Tottenham, vede in Hjulmand il rinforzo perfetto per il centrocampo sia per caratteristiche che per età: con i suoi 26 anni ha ancora parecchi margini di crescita. Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni, gli inglesi sarebbero pronti a mettere sul piatto 60 milioni di euro, cifra alla quale sarebbe difficile resistere. 

16:35
Ufficiale: Mirko Vucinic è il nuovo ct del Montenegro
15:15
MLS, Messi pronto a prolungare con l'Inter Miami
14:29
Tottenham, si studia l'offerta per Hjulmand
13:12
Sampdoria, Conti nel mirino di Torino e Bologna
12:40
Atletico Madrid, cinque club di Premier piombano su Gallagher