Mercato

Ufficiale: Mirko Vucinic è il nuovo ct del Montenegro

19 Set 2025 - 16:35
© instagram

© instagram

Ora è ufficiale: Mirko Vucinic, ex Roma e Juventus tra le altre, è diventato il nuovo ct del Montenegro. Di seguito la nota rilasciata dalla federazione macedone: 

"Ci sono notizie che non vengono percepite come informazioni, ma come sentimento. Il nostro terreno è sempre stato fertile per i più grandi, e lui si affianca a loro sul Monte Rushmor del calcio montenegrino. Ha conquistato l’Italia sia da ragazzo a Lecce, sia accanto al principe di Roma a Roma, sia come parte del dominio della Juventus.

E la nazionale? Primo gol in assoluto dei Brave Falcons…fatto. Quel gol al Via del Mare contro i Campioni del Mondo in carica, quello con cui ha ucciso i “draghi” gallesi, o forse quello contro la Svizzera. Con lui sul campo stavamo sognando. E mai e poi mai abbiamo avuto paura di chi c’era sulla nostra strada. Un nuovo ruolo, nel momento in cui si mette in piedi una nuova generazione di maestri – quella che lo guardava. Il nostro primo capitano. Il nostro tuttofare. Il nostro ct. Il nostro…Mirko Vučinić!”.

