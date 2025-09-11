CR7 e gli altri: ecco le star convinte dall'Arabia Saudita

© Getty Images | Cristiano Ronaldo, Al-Nassr
© Getty Images | Cristiano Ronaldo, Al-Nassr
© Getty Images | Cristiano Ronaldo, Al-Nassr
© Getty Images | Cristiano Ronaldo, Al-Nassr
Anche quest'anno molti calciatori affermati o in rampa di lancio hanno deciso di approdare in Saudi Pro League. Se prima erano solo i giocatori a fine carriera ad accettare le offerte faraoniche, oggi il trend sembra essersi invertito notevolmente
Nel corso della sessione estiva 2025 diversi top player europei hanno deciso di cambiare aria trasferendosi in Arabia Saudita. Del nostro campionato hanno salutato Mateo Retegui e Theo Hernandez, due colonne di Atalanta e Milan. Riavvolgendo il nastro, sono molte però le vecchie conoscenze della Serie A che ora giocano in Saudi Pro League.
Commenti (0)