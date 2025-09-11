Logo SportMediaset
Mercato
1 di 15
© Getty Images | Cristiano Ronaldo, Al-Nassr
© Getty Images | Cristiano Ronaldo, Al-Nassr
© Getty Images | Cristiano Ronaldo, Al-Nassr

© Getty Images | Cristiano Ronaldo, Al-Nassr

© Getty Images | Cristiano Ronaldo, Al-Nassr

Mercato faraonico

CR7 e gli altri: ecco le star convinte dall'Arabia Saudita

Anche quest'anno molti calciatori affermati o in rampa di lancio hanno deciso di approdare in Saudi Pro League. Se prima erano solo i giocatori a fine carriera ad accettare le offerte faraoniche, oggi il trend sembra essersi invertito notevolmente

11 Set 2025 - 12:24
15 foto

Nel corso della sessione estiva 2025 diversi top player europei hanno deciso di cambiare aria trasferendosi in Arabia Saudita. Del nostro campionato hanno salutato Mateo Retegui e Theo Hernandez, due colonne di Atalanta e Milan. Riavvolgendo il nastro, sono molte però le vecchie conoscenze della Serie A che ora giocano in Saudi Pro League. 

calciomercato
arabia saudita

