Clamoroso Benfica! Qarabag fatale per Lage, arriva Mourinho

Dopo la clamorosa rimonta subita in Champions i portoghesi esonerano il tecnico e stanno chiudendo con lo Special One
José Mourinho is back. Dopo la clamorosa rimonta subita dal Qarabag in Champions, il Benfica ha deciso l’esonero di Bruno Lage e sta chiudendo per lo Special One. Il tecnico portoghese, che era stato licenziato dal Fenerbahçe proprio dopo l'uscita ai preliminari col Benfica, è vicinissimo al ritorno sulla panchina delle Aquile (già allenate nel 2000, ndr), che intanto per bocca del presidente Rui Costa non hanno atteso un attimo per cacciare Bruno Lage dopo il crollo col Qarabag: "Volevo annunciare che abbiamo raggiunto un accordo con Bruno Lage per le sue dimissioni dalla carica di allenatore del Benfica - ha dichiarato ieri sera Rui Costa -. Per quanto riguarda il prossimo allenatore, contiamo di averlo in panchina entro sabato a Vila das Aves".
"L'allenatore che arriverà dovrà essere vincente - ha aggiunto Rui Costa - e avere la capacità di portare la squadra al livello richiesto. Non parliamo di nomi. Il Benfica è attualmente senza allenatore. Il colloquio con Lage è avvenuto solo dopo la partita. Oggi non è stato nominato nessun allenatore, né se ne è parlato per il futuro, ma ovviamente ci stiamo preparando".
Secondo quanto riporta A Bola, le trattative per il ritorno di Mou sono ancora in corso e oggi dovrebbe arrivare la firma, il tecnico potrebbe prendere in mano la squadra a Vila das Aves già sabato per la sesta giornata del campionato. Mourinho ritroverà subito anche il calcio italiano, visto che nella sesta giornata del girone di Champions affronterà il Napoli, match in programma al ‘Da Luz' il 10 dicembre.
Mourinho dunque tornerà al Benfica dopo 25 anni, avendolo diretto brevemente all'inizio della sua carriera: si dimise a dicembre dopo sole 9 partite di campionato a causa del cambio di presidenza del club, andando poi a sedersi un paio di anni dopo sulla panchina degli acerrimi rivali del Porto, dove avrebbe fatto la storia con la Champions vinta nel 2004.
