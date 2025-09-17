Clamoroso Benfica! Qarabag fatale per Lage, arriva Mourinho

José Mourinho is back. Dopo la clamorosa rimonta subita dal Qarabag in Champions, il Benfica ha deciso l’esonero di Bruno Lage e sta chiudendo per lo Special One. Il tecnico portoghese, che era stato licenziato dal Fenerbahçe proprio dopo l'uscita ai preliminari col Benfica, è vicinissimo al ritorno sulla panchina delle Aquile (già allenate nel 2000, ndr), che intanto per bocca del presidente Rui Costa non hanno atteso un attimo per cacciare Bruno Lage dopo il crollo col Qarabag: "Volevo annunciare che abbiamo raggiunto un accordo con Bruno Lage per le sue dimissioni dalla carica di allenatore del Benfica - ha dichiarato ieri sera Rui Costa -. Per quanto riguarda il prossimo allenatore, contiamo di averlo in panchina entro sabato a Vila das Aves".