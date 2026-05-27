Atalanta, quante plusvalenze sotto la gestione Percassi: 750 milioni di incasso

Ederson sarà soltanto l'ultima delle plusvalenze messe a segno dall'Atalanta sotto la gestione Percassi. Il centrocampista è a un passo dal trasferimento al Manchester United per 45 milioni di euro e la Dea si prepara all'ennesima plusvalenza. Per trovare quella più alta bisogna tornare all'agosto del 2023, quando Rasmus Hojlund fu venduto al Manchester United dopo due ottime stagioni a Bergamo. Nell'era Percassi, la Dea ha incassato finora circa 750 milioni di euro di plusvalenze.