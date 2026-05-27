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© italyphotopress | 10. Andrea Conti: 20,4 milioni di euro (Milan)
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Atalanta, quante plusvalenze sotto la gestione Percassi: 750 milioni di incasso

Il centrocampista a un passo dai Red Devils per 45 milioni di euro, la plusvalenza più alta nell'estate 2023

27 Mag 2026 - 14:11
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Ederson sarà soltanto l'ultima delle plusvalenze messe a segno dall'Atalanta sotto la gestione Percassi. Il centrocampista è a un passo dal trasferimento al Manchester United per 45 milioni di euro e la Dea si prepara all'ennesima plusvalenza. Per trovare quella più alta bisogna tornare all'agosto del 2023, quando Rasmus Hojlund fu venduto al Manchester United dopo due ottime stagioni a Bergamo. Nell'era Percassi, la Dea ha incassato finora circa 750 milioni di euro di plusvalenze.

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