Mercato

United, Amorim a rischio: tra i sostituti spunta una leggenda del club

18 Set 2025 - 20:10

Il Manchester United, anche quest'anno, sembra non riuscire a risolvere la crisi in cui è sprofondato ormai da tempo. In questo contesto, il primo che rischia di farne le spese è Ruben Amorim, tecnico portoghese arrivato lo scorso anno dallo Sporting Lisbona. Secondo quanto riportato dal Mirror, le prossime tre sfide saranno decisive per la sua panchina e i nomi dei possibili sostituti iniziano già a circolare. Nella lista ci sarebbero Oliver Glasner (allenatore del Crystal Palace), Gareth Southgate (ex ct dell'Inghilterra) e Marco Silva (Fulham). Un profilo che piace è quello di Michael Carrick, leggenda dei Red Devils e ora senza contratto dopo aver lasciato la guida del Middlesbrough lo scorso giugno. Decisamente più complicata la pista che porta a Mauricio Pochettino, attuale ct degli Stati Uniti: difficile che abdichi prima del Mondiale 2026. 

