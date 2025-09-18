Bayern, Upamecano apre al rinnovo: "Qui sono felice"

Dayot Upamecano è uno dei giocatori più importanti in giro per l'Europa con il contratto in scadenza nel 2026. Tante squadre lo stanno mettendo nel mirino, ma il Bayern monaco non ha assolutamenbte intrenzione di peredere a zero il francese. Proprio il centrale ha parlato così delle trattative con i bavaresi per il suo rinnovo: "Mi sento a mio agio qui, sono felice. Il mio agente sta parlando con la dirigenza del Bayern. I colloqui sono in corso. Non c'è altro da dire. Vedremo cosa succederà", ha detto alla Bild.