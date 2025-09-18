Retroscena Juventus: in estate proposto Endrick del Real

Endrick, attaccante brasiliano classe 2006 di proprietà del Real Madrid, sarebbe stato proposto in estate alla Juventus. Il retroscena di mercato l'ha svelato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano: "A inizio mercato Endrick è stato proposto alla Juventus - ha detto - È successo a inizio mercato, tra maggio e inizio giugno, quando il Real Madrid non era ancora sicuro sulla strada da far prendere al calciatore. Ci sono state delle discussioni interne, all'interno della direttiva del Real Madrid, per capire che tipo di evoluzione far prendere al calciatore. Il Real chiaramente ha sempre sostenuto e continua a sostenere fermamente che comunque Endrick sarà uno dei punti fermi in vista del futuro, però in certi casi bisogna capire se il calciatore ha bisogno di giocare con continuità, di provare una nuova esperienza all'estero per crescere, insomma. Diverse strade da poter intraprendere. Diciamo che a fine maggio, inizio giugno, il Real non aveva ancora deciso che tipo di strada far prendere ad Endrick e si è parlato anche di un possibile prestito secco all'estero per far crescere il calciatore, per farlo crescere per quanto riguarda il minutaggio, le presenze e l'esperienza anche a livello internazionale, però chiaramente non era stata presa nessun tipo di decisione. In questa fase di impasse il calciatore è stato proposto anche alla Juventus, se n'è parlato. La Juventus a livello interno di dirigenza ne ha parlato, è stato comunque un profilo valutato. Poi però chiaramente i dialoghi sono andati a spegnersi con il passare delle settimane, quando poi il Real Madrid e Xavi Alonso hanno deciso di trattenere Endrick all'interno della rosa di quest'anno. Endrick poi alla fine non è uscito in prestito, è rimasto al Real Madrid, ma diciamo che c'è stato un momento in cui tra le varie squadre che hanno pensato, che hanno accarezzato questo tipo di idea di mercato, c'è stata anche la Juventus. C'era anche la Juventus".