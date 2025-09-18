Milan, a Udine anche per studiare Kristensen

Il Milan di Allegri giocherà a 3 dietro ma al momento in rosa ci sono solo 5 centrali di ruolo di cui uno, Odogu, molto giovane e così i dirigenti rossoneri sondano già il mercato in vista di gennaio alla caccia di un difensore. Il primo nome sul taccuino, riporta La Gazzetta dello Sport, sarebbe quello di Thomas Kristensen, classe 2002 dell'Udinese arrivato due anni fa dall'Aarhus per 5 milioni di euro e con un ingaggio di 250 mila euro netti a stagione. Dopo le buone prestazioni dell'anno scorso, la sua valutazione di mercato si è moltiplicata, tanto che a fine agosto il club friulano della famiglia Pozzo ha rifiutato un'offerta da 15 milioni di euro dell'Aston Villa. Se l'Udinese non vorrà cedere Kristensen a gennaio, sempre secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan tornerà alla carica in vista della prossima stagione. Sperando nel frattempo di essere tornato in Champions League.