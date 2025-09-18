Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Milan, a Udine anche per studiare Kristensen

18 Set 2025 - 22:24

Il Milan di Allegri giocherà a 3 dietro ma al momento in rosa ci sono solo 5 centrali di ruolo di cui uno, Odogu, molto giovane e così i dirigenti rossoneri sondano già il mercato in vista di gennaio alla caccia di un difensore. Il primo nome sul taccuino, riporta La Gazzetta dello Sport, sarebbe quello di Thomas Kristensen, classe 2002 dell'Udinese arrivato due anni fa dall'Aarhus per 5 milioni di euro e con un ingaggio di 250 mila euro netti a stagione. Dopo le buone prestazioni dell'anno scorso, la sua valutazione di mercato si è moltiplicata, tanto che a fine agosto il club friulano della famiglia Pozzo ha rifiutato un'offerta da 15 milioni di euro dell'Aston Villa. Se l'Udinese non vorrà cedere Kristensen a gennaio, sempre secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan tornerà alla carica in vista della prossima stagione. Sperando nel frattempo di essere tornato in Champions League.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Mercato

Clamoroso Benfica! Qarabag fatale per Lage, arriva Mourinho

Juve-Vlahovic: dopo il campo c'è la spina del rinnovo, ma adesso è l'ora del dialogo

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Assunto dalla squadra che gli è costata il lavoro: il paradossale approdo di Mou al Benifica

Mourinho-Benfica: ora è ufficiale. Firma fino al 2027

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr

CR7 e gli altri: ecco le star convinte dall'Arabia Saudita

Mercato ora per ora
Vedi tutti
23:32
Retroscena Juventus: in estate proposto Endrick del Real
22:24
Milan, a Udine anche per studiare Kristensen
21:19
Rui Costa accoglie Mourinho al Benfica: "Difficile trovare uno con un curriculum migliore"
20:10
United, Amorim a rischio: tra i sostituti spunta una leggenda del club
19:42
Bayern, Upamecano apre al rinnovo: "Qui sono felice"