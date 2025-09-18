Rui Costa accoglie Mourinho al Benfica: "Difficile trovare uno con un curriculum migliore"

"È un grande motivo di orgoglio per noi. José Mourinho non ha bisogno di presentazioni. È un grande onore e un grande orgoglio averlo di nuovo in una casa che conosce bene, curiosamente, 25 anni dopo. Corrisponde al profilo che ho menzionato dopo la partita di Champions League: un vincente, con un curriculum vincente. Sarebbe difficile trovare qualcuno con un curriculum migliore". Queste le parole di Manuel Rui Costa, presidente del Benfica, in occasione della presentazione di José Mourinho come nuovo allenatore.