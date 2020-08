Una Juve a stelle e strisce: in arrivo McKennie dallo Schalke 04

SORPRESA

A fari spenti Paratici è vicino a concludere il passaggio in bianconero del 21enne centrocampista statunitense Weston McKennie dello Schalke 04. L'operazione si sta chiudendo con la formula del prestito oneroso, 3,5 milioni, con diritto di riscatto a 18 milioni. Ma chi è Wewston McKennie? E' il classico giocatore di metà campo di nuova generazione. Capace di fare di tutto, dalla mezzala al trequartista, con buone capacità tecniche ma, soprattutto, un'ottima predisposizione alla corsa e al recupero del pallone. Perfetto, insomma, per le rotazioni a centrocampo di cui ha parlato Pirlo nella conferenza stampa di poche ore fa.

Non segna tantissimo, perlomeno in Germania. In 91 presenze, tra Bundesliga, coppa nazionale ed Europa League, ha realizzato solo 4 gol. Meglio la media nella Nazionale maggiore Usa dove è andato a segno 6 volte in 19 partite, tra cui spicca la tripletta nel 7-0 a Cuba. Nato in Texas, è emigrato in Germania dove il padre lavorava come militare. Rientrato negli Usa inizia la trafila nel settore giovanile del Dallas FC, rifiutando una borsa di studio all’università della Virginia e la possibilità di debuttare in Mls. Sceglie l'avventura nello Schalke 04 e diventa, insieme a Pulisic, uno dei giovani americani più interessanti del calcio mondiale.